Dolar
30.56
Euro
32.79
Altın
2,028.91
ETH/USDT
2,337.90
BTC/USDT
42,808.00
BIST 100
8,870.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Üçoluk Göleti'nin yüzeyi soğuk havaların etkisiyle buzla kaplandı.

Erkut Aymak  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Erkut Aymak/AA

Tokat

Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede,1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Buzla kaplanan göleti ziyaret edenler, oluşan kış manzarasıyla fotoğraf çektirdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta mezarlık ziyaretinde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 6 Şubat depremlerine ilişkin mesaj
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: 6 Şubat depremlerinin dünyada başka örneği yok

Benzer haberler

Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Tokat'ta heyelan nedeniyle cami ve 5 ev yıkılan Günebakan köyü havadan görüntülendi

Başçiftlik Kayak Merkezi'ne gelen çocuklar kızakla kayarak eğlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet