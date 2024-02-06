Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Üçoluk Göleti'nin yüzeyi soğuk havaların etkisiyle buzla kaplandı.
Tokat
Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede,1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Buzla kaplanan göleti ziyaret edenler, oluşan kış manzarasıyla fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.