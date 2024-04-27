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Yaşam

Tokat'ta Canik Dağları eteklerinde dolaşan bir vaşak fotokapanla kaydedildi

Erol Yıldız  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Tokat'ta Canik Dağları eteklerinde dolaşan bir vaşak fotokapanla kaydedildi

Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vaşak, fotokapanla görüntülendi.

Yaban hayatı alanında araştırma yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağları eteklerinde kurulu fotokapanıyla bir vaşak kaydedildi.

Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşak, kameranın önünden geçtikten bir süre sonra gözden kayboluyor.

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