Tokat'ta Canik Dağları eteklerinde dolaşan bir vaşak fotokapanla kaydedildi
Tokat
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vaşak, fotokapanla görüntülendi.
Yaban hayatı alanında araştırma yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağları eteklerinde kurulu fotokapanıyla bir vaşak kaydedildi.
Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşak, kameranın önünden geçtikten bir süre sonra gözden kayboluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.