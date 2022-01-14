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Yaşam

Tekelti Dağı'nda sis ve gün batımı manzarası ilgi gördü

Sisler içinde kalan Tekelti Dağı, gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Hüseyin Yıldız   | 14.01.2022
Tekelti Dağı'nda sis ve gün batımı manzarası ilgi gördü Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Iğdır'da, sis etkili oldu.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve dağcılık açısından en çok talep gören dağlardan olan Tekelti Dağı da sis arasında kaldı.

Etkili olan sisin içinde gün batımıyla birlikte görünen Tekelti Dağı, güzel manzaralar sundu. Birçok kişi eşsiz manzarayı görüntüledi.


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