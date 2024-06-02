Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,794.60
BTC/USDT
67,987.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken binanın enkazındaki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Tedavi gördüğü hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı yaşadı

İzmir'de lösemi tedavisi gören Duru Çalışkan, LGS kapsamındaki merkezi sınava hastanede kendisi için hazırlanan salonda girdi. Çalışkan, sınavın ardından sağlık çalışanları ve öğretmeni tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde kep giydi.

Tezcan Ekizler  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Tedavi gördüğü hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı yaşadı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Bornova'da yaşayan 14 yaşındaki Çalışkan, 1,5 ay önce rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından İzmir Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Lösemi teşhisi konulan Çalışkan, hastanenin çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde tedavi görmeye başladı.

Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nun 8. sınıfında eğitim gören Çalışkan, LGS kapsamındaki merkezi sınava hastanede öğretmen Nuriye Selma Özdemir ile hazırlanmaya devam etti.

Çalışkan'ın sınava katılabilmesi için servisteki bir toplantı salonu sınav salonuna dönüştürüldü, 2 gözetmen görevlendirildi.

Tedavisi sürdüğü için sınava hastanede giren Çalışkan, gözetmenler eşliğinde sınavı tamamladı.

Çocukları sınavdayken anne Özlem ve baba Muzaffer Çalışkan ile öğretmeni Özdemir de heyecanla sınav salonunun olduğu bölümde bekledi.

Sınavın ardından, okulunda bu hafta yapılacak olan mezuniyet törenine katılamayacak Çalışkan için temsili mezuniyet töreni yapıldı. Cübbe ve kep giyen Çalışkan, sağlık çalışanları, öğretmeni ve ailesinin katıldığı törende kep fırlattı.

"Yazılım alanında ilerlemek istiyorum"

Duru Çalışkan, AA muhabirine, süre sıkıntısı çekmesine rağmen sınavının iyi geçtiğini söyledi.

Hastanede sınava girdiği için ilk anlarda stres yaşadığını belirten Çalışkan, "Nasıl bir ortam olacak diye düşündüm. İçeride rahattım ve tek başımaydım zaten." dedi.

Çalışkan, sınavın ardından yapılan sürpriz kep töreniyle ayrı bir heyecan yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin beni önemsemesi güzel bir his. Kep töreni sırasında duygulandım. Okulda olmak isterdim ama burada da olması ve yürümek güzeldi. O anlarda 4 seneyi gözden geçirdim. Arkadaşlarımı düşündüm ama burada da kep atmak güzeldi. Ben yazılım alanında ilerlemek istiyorum. Bilgisayarla uğraşmayı ve kod yazmayı seviyorum. Yazılım teknolojisi konusunda eğitim almayı istiyorum. Bornova Anadolu Lisesi'ni kazanmak istiyorum, olur mu bilmiyorum ama olmazsa da dünyanın sonu değil."

Anne Özlem Çalışkan da kızı sınavdayken çok heyecanlandığını anlattı.

Kep töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Çalışkan, "Kızımı bir an üniversitede mezun oluyor gibi düşündüm. İnşallah o günleri de sağlıkla görürüz." diye konuştu.

Baba Muzaffer Çalışkan ise sınava hazırlanan kızına öğretmeni ve sağlık çalışanlarının hep destek verdiğini dile getirerek, teşekkür etti.

Hastanede öğretmen olarak görev yapan Nuriye Selma Özdemir de "Onun bu yaşam sürecinde hastalığını değil, yaşamını düşünmesi önemliydi. Çok şükür başardık. Hastane ve Milli Eğitim el ele onun geleceğinde güzelliklere imza atacağız. Okuldan öğretmeni, Duru'nun kepini gönderdi, onun haberi yoktu, sınavdan gergin çıktı, bu sürpriz ile rahatladı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen gözünü kan bürümüş muhterise artık dur denilmeli
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi

Benzer haberler

Tedavi gördüğü hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı yaşadı

Tedavi gördüğü hastanede LGS ve mezuniyet heyecanı yaşadı

Bingöl'de polis ekibi kimliğini unutan öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

LGS kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapıldı

Emine Erdoğan yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Emine Erdoğan yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz LGS sınavına gireceklere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz LGS sınavına gireceklere başarı diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet