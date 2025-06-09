TDV, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, hayırseverlerin yardımlarını birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri güldürdü.
Togo/Kerkük
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'un Kara kentinde hafızlık eğitimi alan medrese öğrencilerini ziyaret etti.
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TDV gönüllüleri, Kurban Bayramı organizasyonunun tamamlanmasının ardından Kara kentinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
800 öğrencisi bulunan ülkenin en büyük eğitim merkezi Centre Al-İman Medresesi ve Yetimhanesi'ne giden ekipler, öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı Kerim-i dinledi.
Eğitmenleri eşliğinde ellerini Filistin halkı için semaya kaldıran öğrenciler, 1,5 yıldan fazla süredir İsrail’in saldırıları altında yaşayan Gazzelilerin kurtuluşu için dua etti.
TDV ekipleri, öğrencilere Türkiye'deki bağışçıların kendilerine emanet ettiği hediyeleri verdi, kursa bağışta bulundu.
"Filistin'e dua etmeleri, bizleri çok duygulandırdı"
Ekipte bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Uzmanı Halilullah Batuge, AA muhabirine, bölgede "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da 3 gün boyunca çalışma yaptıklarını söyledi.
Türkiye'den farklı kuruluşların da yardımda bulunarak ayakta kalan, binlerce hafızın yetiştiği medresede öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim’in kendilerini çok duygulandırdığını dile getiren Batuge, "Biz, burada onlarla olmaktan çok mutluluk duyduk. Buradaki günahsız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin Gazze'ye, Filistin'e dua etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Allah kabul etsin." dedi.
TDV, Kerkük'te kurban eti dağıttı
Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Esra Mafkudin semtindeki Adil Camisi'nde gerçekleştirildi.
Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir Kurban Bayramı'nda Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerini de unutmayan Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür etti.
Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirten Salihi, söz konusu semtte 500 ihtiyaç sahibinin kurban eti dağıtımından faydalandığını ifade etti.
Salihi, TDV ile her yıl Kurban Bayramı'nda koordineli şekilde bu tür yardım çalışmaları gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek "Kerkük'te 2 bin aile ve ihtiyaç sahibine emanetleri dağıtacağız." dedi.
Kurban eti dağıtımından faydalanan Kerküklü Fatma Gülcan Kervancı, Türkiye'deki hayırseverlerin her bayram kendilerini hatırladığını belirtti.
Kervancı, her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.
Musalla semtinde de 1500 ihtiyaç sahibine kurban yardımı
Kerkük kent merkezindeki Musalla semtinde yer alan Musalla Spor Kulübünde de 1500 ihtiyaç sahibi için kurban eti dağıtımında bulunuldu.
Salihi, bu dağıtım ile birlikte TDV'nin Kerkük'te bu yıl 2 bin aileye kurban eti dağıtmış olduğunu dile getirdi.
Her bayram olduğu gibi bu bayramda da desteğini esirgemeyen TDV'ye teşekkür eden Salihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak ve Irak halkına olan desteğini unutmayacaklarını belirtti.
Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Derya Kaleli de TDV'nin desteğiyle Kerkük'teki Esra Mafkudin ve Musalla semtinde kurban eti dağıtımını tamamladıklarını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.