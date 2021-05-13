Euro
10.25
Dolar
8.50
BIST 100
1,441.33
Altın
1,810.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Çayyolu istikametinde yol denetimleri gerçekleştiren trafik polisi ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle sürücülere şeker ikram ediyor.
logo
Yaşam

Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor

Fikret Delal,Bülent İsmailoğlu   | 13.05.2021
Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu - Anadolu Ajansı

Rize

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin Ramazan Bayramı'nı geçiriyor.

Hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda bayram tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan, yerli ziyaretçilerin yanı sıra özellikle Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ayder Yaylası, bu bayram, Kovid-19 salgını nedeniyle sessizliğe büründü.

Şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ilgi çeken Ayder'de, kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Yayla sakinlerinden Cumali Kaboğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından önce bölgeyi on binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Eskiden bayramların yoğun geçtiğini anlatan Kaboğlu, "Bu bayram pandemiden dolayı sessiz bir gün yaşıyoruz. Yaylalar bize kaldı. Pandeminin etkisi çok." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor
Türkiye'nin Sputnik V'yi üretmesi dışa bağımlılığın azalması açısından önem taşıyor
'Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek'
Salgınla mücadele eden sağlık çalışanları bu bayram da ailelerinden uzakta
Filyasyon ekipleri bayrama görevleri başında girdi

Benzer haberler

Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor

Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor

VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sakin geçiyor

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanları bu bayram da ailelerinden uzakta

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanları bu bayram da ailelerinden uzakta
Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor

Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar