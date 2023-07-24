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Yaşam

Tarsus Doğa Parkı sakinleri buzlu kokteyl ve yağmurlama sistemiyle serinliyor

Mersin'de Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için buzlu kokteyl hazırlanıp, özel sulama sistemi uygulanıyor.

Serkan Avci  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Tarsus Doğa Parkı sakinleri buzlu kokteyl ve yağmurlama sistemiyle serinliyor

Mersin

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yaz aylarında hayvanlara yönelik serinletme uygulamaları yapıyor.

Yaşam alanlarının bir kısmında yapay havuz ve şelaleler bulunan doğa parkında, hayvanların tüketmesi için buzlu kokteyller de hazırlanıyor.

İçerisinde elma, armut, muz, kivi, portakal, havuç, kuru incir, salatalık, marul, ceviz ve fındığın olduğu kokteyllerle doğa parkı sakinlerinin ferahlatılması amaçlanıyor.

Bazı hayvanlar da fıskiye ve su tankeriyle oluşturulan yağmurlama sistemiyle sıcaktan korunuyor.

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