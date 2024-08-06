Soluk borusuna ekmek parçası kaçan çalışan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna ekmek parçası kaçan lokantadaki tezgahtar, çalışma arkadaşının Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Kocaeli
Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir lokantada çalışan Nazım Kazdal'ın boğazına ekmek parçası kaçtı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşı Bahadır Kayagil, Heimlich manevrasıyla Kazdal'ın boğazındaki ekmek parçasını çıkararak nefes almasını sağladı.
Kayagil'in iş arkadaşına müdahalesini güvenlik kamerası görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.