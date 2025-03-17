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Yaşam

Sivas'ta yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Sivas'ta bir hastanenin yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Serhat Zafer  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Sivas'ta yemekhane görevlisi, boğazına zeytin takılan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Sivas

Sivas Numune Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde sahur vaktinde, hasta yakını Akın Kaya'nın yediği zeytin nefes borusuna kaçtı.

Olay sırasında yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, hasta yakınına uyguladığı Heimlich manevrasıyla boğazındaki zeytinin çıkmasını sağladı.

Diğer yemekhane görevlisi Cemil Karabey ise Kaya'ya müdahalede bulunarak rahat nefes almasına destek oldu.

Olay anı hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Teşekkür belgesiyle ödüllendirildiler

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, makamında kabul ettiği yemekhane görevlilerine teşekkür belgesi verdi.

Fidan, görevlilere teşekkür ederek, ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım ise yemek dağıtımı sırasında refakatçinin ani bir şekilde kendisini koridora attığını belirtti.

Daha sonra Heimlich manevrasını yaparak refakatçinin boğulmasını önlediklerini anlatan Yıldırım, "Nefes borusuna kaçan zeytini hızlı bir şekilde müdahale ederek boğazından çıkmasına yardımcı olduk. Kendisine eşlik ettik odasına götürdük. Sağlığının iyi olduğuna emin olduktan sonra yanından ayrıldık." diye konuştu.

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