Yaşam

Sivas'ta çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kış festivali düzenlendi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kış festivali düzenlendi.

Serhat Zafer  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Sivas'ta çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kış festivali düzenlendi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, Koyulhisar Belediyesi ilk kez kış festivali gerçekleştirdi.

İlçe protokolünün festival ateşini yakmasıyla başlayan etkinlikte kızaklarla kayıldı, kardan adam yapma yarışması düzenlendi.

Vatandaşlar kar üzerinde halay çekerek eğlendi.

Festivale, Akıncılar Kaymakamı ve Koyulhisar Kaymakam Vekili Mürüvvet Yücel, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukcu, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

