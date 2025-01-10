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Yaşam

Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi

Bir bölümü sis altında kalan Kastamonu, dronla görüntülendi.

Özgür Alantor  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kentte sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent ve İnönü mahallelerinin bir bölümünde sis etkili oldu.

Şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

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