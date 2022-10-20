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Yaşam

Sinop'ta yetiştirme yurdunda büyüyen çift dünya evine girdi

Sinop'ta yetiştirme büyüyen Şehir Elmacı ve Mehmet Bodur çifti, törenle dünya evine girdi.

Kenan Türkseven   | 20.10.2022
Sinop'ta yetiştirme yurdunda büyüyen çift dünya evine girdi

Sinop

Aile ve Sosyal Hizmetler Sinop İl Müdürlüğüne bağlı engelsiz yaşam merkezinde büyüyen ve daha sonra Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Şehir Elmacı ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan Mehmet Bodur, Sinop Polis Evi Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini kız tarafı olarak Sinop Valisi Ömer Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu ile Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner'in eşi Arzu Çetiner yaparken erkek tarafının şahitliğini ise Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Bektaş, Ağır Ceza Reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve Sinop İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferhat Kuran yaptı.

Evlenme cüzdanını gelin Şehri Elmacı'ya veren Vali Karaömeroğlu, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek "Bu genç çiftimizin en mutlu gününü paylaşmak ve nikahlarına şahitlik etmek için bir araya toplandık. Allah şahitliğimizi kabul, hayırlı ve uğurlu eylesin. Sizlere iki cihanda sağlık, mutluluk ve saadetler diliyorum. Yasaların en yücesi anayasa, sözleşmelerin en yücesi evlilik sözleşmesidir. Bu kutsal evlilik sözleşmesini de ailenin bireyi olan gelin kızımıza takdim ediyorum ve hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Çifti, yakınları, yetiştirme yurdu personeli ve arkadaşları yalnız da bırakmadı.

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