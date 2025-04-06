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Yaşam

Sinop'ta yavruyken halka takılan leylek Güney Afrika'da gözlendi

Sinop'ta yürütülen leylek popülasyonunun izlenmesi projesi kapsamında geçen yıl yavruyken halka takılarak izlenen leylek, Güney Afrika'nın Limpopo vilayetinde fotoğraflandı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Sinop'ta yavruyken halka takılan leylek Güney Afrika'da gözlendi

Sinop

Sinop Üniversitesi tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülen "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" çerçevesinde bölgedeki leylekler yakından takip ediliyor.

Sinop'ta 2022 yılında başlatılan proje çerçevesinde bölgede doğan yavru leylekler, sağlık kontrolünden geçirilerek halkalama işlemine tabi tutuluyor.

Bugüne kadar 154 leylek halkalandı

Bugüne kadar 154 yavru leyleğin halkalandığı çalışmayla leyleklerin popülasyonlarındaki değişimler de gözlemleniyor.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, AA muhabirine üç yıldır yürüttükleri projenin leylek popülasyonunun izlenmesi noktasında çok önemli olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 154 yavru leyleğe halkalama yaptıklarını ve bu sürecin devam ettiğini anlatan Sönmez, daha önce halkaladıkları yavru bir leylekten aldıkları güzel haberin ise kendilerine mutluluk verdiğini dile getirdi.

"Yavru leyleğin sağlıklı bir erişkin olarak Güney Afrika'ya varmış olması mutluluk verici"

Sönmez, geçen yıl yavruyken halka taktıkları leyleklerden birinin Güney Afrika'da fotoğraflandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Her ülkenin uluslararası halkama koordinatörlüğü var. Bizim ülkemizde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü altında yer alıyor. Güney Afrika'dan haber geldi. Halka kodu VAVL olan leyleğimiz yaklaşık 7 bin 182 kilometre uzakta Güney Afrika'nın Limpopo vilayetinde gözlemlenmiş. 100 bireylik bir leylek popülasyonu içerisinde Terry Burgess tarafından fotoğraflanmış. Tabii inanılmaz mutluluk verici. Çok keyif aldık çünkü üç yıllık bir proje. Böyle geri dönüşlerin olması memnuniyet verici. Burada halkaladığımız bir yavru leyleğin sağlıklı bir erişkin olarak Güney Afrika'ya varmış olması gayet mutluluk verici."

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