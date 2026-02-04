Dolar
Sıfır Atık Projesi kapsamında Iğdır'da atık kağıtlar kadınlara gelir kapısı oldu

Iğdır'da açılan "Atık Kağıttan Sepet Örücülüğü" kursu, geri dönüşümü sanata dönüştürürken kadınlara da yeni bir gelir imkanı sunuyor.

Bülent Mavzer  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Sıfır Atık Projesi kapsamında Iğdır'da atık kağıtlar kadınlara gelir kapısı oldu Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hayata geçirilen kursa katılan 30 kadın kursiyer, atık kağıtları değerlendirerek hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Çevre kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla düzenlenen kurs, kentte örnek bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Dört ay süren ve toplam 324 saatlik eğitim kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış kitaplar, eski gazete ve kartonlar kursiyerlerin el emeğiyle yeniden hayat buluyor.

Plastik kullanımına alternatif olarak üretilen dekoratif sepetler, çantalar ve çeşitli hediyelik eşyalar, estetik görünümleriyle de ilgi görüyor.

"Kursumuza yoğun bir ilgi oluştu"

Iğdır Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Ölmez, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla böyle bir çalışmanın içine girdiklerini söyledi.

Kullanım ömrünü tamamlamış gazete, defter ve kitap kağıtlarından sepet örücülüğü kursunu usta öğreticilerle planlayıp açtıklarını dile getiren Ölmez, "Şu anda kursumuz devam ediyor. Bu süreçte kursiyerlerimiz ve usta öğreticimiz tarafından üretilen ürünlerin internet üzerinden satıldığını ve bu satışlardan ciddi gelir elde edildiğini gözlemledik. Bunun sonucunda kursumuza yoğun bir ilgi oluştu." dedi.

Ölmez, "Kurs tamamlandıktan sonra büyük olasılıkla 50-60 kişilik yeni bir kurs daha açmayı planlıyoruz. Elde edilen gelirle kursiyerlerin evlerinin birçok ihtiyacını karşılayabildiğini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Geri dönüşüm yoluyla bazı ürünleri yeniden hayata kazandırmak ve onları günlük yaşamda kullanılabilir hale getirmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

"Bulaşık makinesinde bile yıkanabiliyor"

Yaklaşık 20 yıldır merkezde usta öğretici olarak görev yapan Akile Yeşil de "Evlerde bulunan gazete, ekmek ve okulda çocukların kullanmadığı, çöpe gidecek kağıtları değerlendirmeye başladık. Bu malzemelerden sepetler, çantalar ve duvara asılabilen çeşitli ev aksesuarları üretiyoruz. Ürünler özel koruyucu maddelerle sağlamlaştırılıyor, hatta bulaşık makinesinde bile yıkanabiliyor ve kesinlikle bozulmuyor." dedi.

Kursiyerlerden Yurdanur Söğümbağ da kurs sayesinde hem gelir elde ettiklerini hem de geri dönüşüme katkı sunduklarını işaret ederek, "Halk eğitimin verdiği bu kurs sayesinde sepet yapmayı öğrendik. Ürünlerimizi internet ve sosyal medya üzerinden satarak gelir elde edebiliyoruz. Artık evlerimizdeki atık kağıtları çöpe atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu kurs sayesinde hem çevreye katkı sağlıyor hem de geri dönüşüm bilinci kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

