Sıcak bölgelere göç eden leylekler Bolu'da mola verdi
Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi.
Bolu
Baharın habercisi leylekler, göç yolculukları sırasında Göynük ilçesi Karacalar köyü girişindeki bir tarlaya kondu.
Burada bir süre dinlenen leylekler, daha sonra göçe devam etti.
Köy girişindeki tarlada dinlenen leylekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.