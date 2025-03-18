Dolar
36.66
Euro
40.13
Altın
3,023.50
ETH/USDT
1,900.00
BTC/USDT
82,926.00
BIST 100
10,856.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dron - Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı. -VTR- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni"nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Sıcak bölgelere göç eden leylekler Bolu'da mola verdi

Göç yolundaki onlarca leylek, Bolu'nun Göynük ilçesinde mola verdi.

Elif Sarıhan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Sıcak bölgelere göç eden leylekler Bolu'da mola verdi

Bolu

Baharın habercisi leylekler, göç yolculukları sırasında Göynük ilçesi Karacalar köyü girişindeki bir tarlaya kondu.

Burada bir süre dinlenen leylekler, daha sonra göçe devam etti.

Köy girişindeki tarlada dinlenen leylekler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Dünyada 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri
Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Ataşehir'de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Benzer haberler

Sıcak bölgelere göç eden leylekler Bolu'da mola verdi

Sıcak bölgelere göç eden leylekler Bolu'da mola verdi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Sinop'ta baharın habercisi leylekler Cuma Ovası'na gelmeye başladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne leyleklerin yuva yapması için platformlar yerleştirildi
TFF temsilcisi genel cerrah, hastanedeki iş stresini sahalarda atıyor

TFF temsilcisi genel cerrah, hastanedeki iş stresini sahalarda atıyor
Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet