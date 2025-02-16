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Yaşam

Sezonu açan Ovacık Kayak Merkezi'nde pistler kayakseverlerle doldu

Tunceli'de kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaşmasıyla Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon başladı.

Sidar Can Eren  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Sezonu açan Ovacık Kayak Merkezi'nde pistler kayakseverlerle doldu Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Ovacık ilçesinin Öveçler köyü mevkisinde, 2015 yılında hizmete sunulan kayak merkezinde 1200 metre uzunluğunda pist ve 100 kişi taşımalı teleski bulunuyor.

Bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı.

Pistlerin hazırlanmasıyla sezonun açıldığı merkez, Tunceli'nin yanı sıra Elazığ, Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Erzincan gibi çevre illerden kayakseverleri ağırlıyor.

Günübirlik turlarla merkezde vakit geçiren ziyaretçiler, meşe ormanları ve Munzur Dağları'nın eşsiz manzarasına karşı kayak ve snowboard yapıyor.

Çocuklarıyla merkeze gelen bazı aileler belirli noktalarda kızaklara binip karın keyfini çıkarıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de merkezde vatandaşların güvenliğini sağlayarak isteyenlere kayak eğitimi veriyor.

Kentte yaşayan sporcu Berkay Özel de sezonun açılışı nedeniyle kayak merkezinin Kel Tepe mevkisinde yamaç paraşütüyle uçarak gösteri yaptı.

"Burası kış turizmi açısından önemli bir yer"

Kayak merkezine gelenlerden Cafer Koptu, AA muhabirine, Tunceli'nin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Hafta sonu tatilini fırsat bilip merkeze geldiğini belirten Koptu, "Bu yıl kar yağışı beklenen geç oldu ve kayak merkezi de sonunda açıldı. Ben de arkadaşlarımla kayak merkezine geldim, eğlenmeye çalışıyorum. Bir tarafımızda Mercan ve Munzur Dağları, diğer yanda ise meşe ormanlarıyla kaplı tepeler var. Burası kış turizmi açısından önemli bir yer." dedi.

Koptu, kar kalitesinin kayak yapmaya çok elverişli olduğunu dile getirerek, "Kayak merkezinde genellikle snowboard yapıyorum ve bu spora yeni başladım. Kayak kaymayı daha iyi bilen arkadaşlarımız en tepeden kayıyorlar. Pist çok kullanışlı, güvenli ve aradığımız her şey burada mevcut." ifadelerini kullandı.

Evin Eren de çocuklarını eğlendirmek için kayak merkezinde vakit geçirmeyi tercih ettiğini anlattı.

Ovacık Kayak Merkezi'ne ulaşımın çok kolay olduğunu ifade eden Eren, "Burada dağların manzarasına karşı kayıyoruz ve her tarafta muhteşem görüntüler var. Ovacık, herkesin gelip kolayca kayak yapabileceği bir yer, güzel ve çok ekonomik." diye konuştu.

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