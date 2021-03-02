Euro
8.99
Dolar
7.46
BIST 100
1,530.50
Altın
1,713.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin kurucusu Mehmet Yahya Kutluoğlu için cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

Serebral palsi hastası Canan 'para at terbiyesi' yarışmasında başarı için mücadele verecek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 31 yaşındaki serebral palsi hastası Canan Doğan, 23 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "para at terbiyesi" yarışmasında başarılı olmak için 2 yıldır atla terapi eğitimi alıyor.

Esmer Geçal   | 02.03.2021
Serebral palsi hastası Canan 'para at terbiyesi' yarışmasında başarı için mücadele verecek

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 31 yaşındaki serebral palsi hastası Canan Doğan, 23 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "para at terbiyesi" yarışmasında başarılı olmak için 2 yıldır atla terapi eğitimi alıyor.

Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek, yaptığı açıklamada, Yalova'da yaşayan ve 2 yıldır eğitimlere katılan Doğan'ın çok azimli bir sporcu olduğunu anlattı.

Doğan'ın kendisini inanılmaz derecede geliştirip at terbiyesi sınavlarına girerek lisansını aldığını vurgulayan İpek, "Ulusal ve uluslararası yarışlara girebilmesi için bu tip sporcuların yarışacağı branşın adı 'para at terbiyesidir.' Türkiye'de ilk yarışma 23 Nisan'da İstanbul Bahçeşehir Koleji'nde yapılacak. Bu yarışmalara katılım sağlanabilmesi için Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) özel sporculardan 'Grade1' sağlık raporu istiyor. Türkiye'de ilk kez Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden Canan Doğan için bu rapor alındı." diye konuştu.

İpek, sporcunun önünde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması noktasında hiçbir engel kalmadığını vurgulayarak, "Bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek para at terbiyesi kadın sporcusudur. Bu branş, bu sporcularımız sayesinde Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde 2021 ocak ayında resmen açılmış olup yarışma yönetmelikleri FEI'ye entegre edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Atlı terapi sonrasında desteksiz kendi halinde ata biniyor"

Vücut dili sayesinde kardeşiyle iletişim kuran ablası Gülşah Doğan da doğuştan yüzde 99 serebral palsi hastası kardeşinin haftada 3 gün Yalova'dan Kocaeli'ne gelerek eğitim aldığını söyledi.

Kardeşinin tekerlekli sandalyeyle yürüyebildiğine işaret eden Doğan, "Atlı terapi sonrasında desteksiz kendi halinde ata biniyor, onu sevk ve idare ediyor. Ana dili gibi Almanca biliyor, bilgisayar destekli iletişim kurabiliyor fakat konuşamıyor. İşaret diliyle değil, özel tercümanla iletişim kurabiliyor. Resim ve yüzme yapıyor, bisiklete biniyor. İnanılmaz pozitif enerji yayan bir yapıya sahip." şeklinde konuştu.

Doğan, kardeşinin başarılı olacağına inandığını, son 2 yıldır eğitimlere ağırlık verdiğini belirterek, "para at terbiyesi" branşında spor eğitimi almış bir atın yurt dışından getirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte geniş kapsamlı Kovid-19 ile mücadele denetimi yapıldı
ıAB ilaç düzenleyicisi Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (04 Mart 2021)
'Koronavirüs savaşçıları' test sonucunu belirlemek için zamanla yarışıyor
Annesi, babası ve ağabeyi Kovid-19'dan ölen okul müdürü, hastalığı atlattığına sevinemedi

Benzer haberler

MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek

MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek

Yalova'da çöpten üretilen enerjiyle 6 bin evin ihtiyacı karşılanıyor

Serebral palsi hastası Canan 'para at terbiyesi' yarışmasında başarı için mücadele verecek

Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 6 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 6 gözaltı
Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli 'ağır hasarlı bina' yükünden kurtuluyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli 'ağır hasarlı bina' yükünden kurtuluyor
Gebze Teknik Üniversitesinde 3D biyoyazıcı geliştirildi

Gebze Teknik Üniversitesinde 3D biyoyazıcı geliştirildi