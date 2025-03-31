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Yaşam

Senegal'de Ramazan Bayramı namazı okyanus kenarında beyazlar içinde kılındı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Senegal'de, Layene tarikatının takipçileri bembeyaz giyinerek bayram namazı kıldı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Senegal'de Ramazan Bayramı namazı okyanus kenarında beyazlar içinde kılındı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde binlerce kişi, bayram namazı için Layene tarikatının kurucusu Seydina Limamou Lahi'nin kabri etrafındaki kumsalda toplandı.

Okyanus kıyısındaki kumsalda saf tutan bembeyaz giyinmiş kadın, erkek ve çocuklardan oluşan cemaat, bayram namazını eda etti.

Senegal'e özgü, tasavvuf temelli bir dini tarikat olan Layene takipçileri, bayram namazları ve önemli günlerde sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdığına inandıkları için bembeyaz giyiniyor.


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