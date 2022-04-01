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Yaşam

Şehit yakınları ve gazilerin artırılan aylıkları hesaplarına yatırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, aylık 1500 liradan 2 bin 600 liraya çıkarılan destek miktarlarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı.

Barış Gündoğan   | 01.04.2022
Şehit yakınları ve gazilerin artırılan aylıkları hesaplarına yatırıldı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Mütevelli Heyet Başkanlığını Bakan Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarlarını 1 Nisan 2022’den itibaren 1500 liradan 2 bin 600 liraya yükseltti.

Destek miktarları, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılırken, tüm hak sahiplerine bu ay 8 milyon 299 bin 200 lira ödendi.

Vakıf tarafından nisan 2022 ödemesi olarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 7 milyon 745 bin 400 lira, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine 239 bin 200 lira, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere de 317 bin 200 lira ödeme yapıldı.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan Vakfın, kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine 112 milyon 444 bin 200 lira destek sağladığı açıklandı.

Bayram ikramiyesi de artırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, aylık ödemelerin yanı sıra hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramlarında da ikramiye veriyor.

Bayram ikramiyesi 1 Nisan 2022’den itibaren 1100 liradan 2 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de hak sahiplerine bir aylık tutarında ödeme yapılıyor.


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