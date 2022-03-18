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Yaşam

Şehit yakınları ile gazi ve aileleri Ilgaz Dağı'nda moral buldu

Kastamonu'da şehit yakınları ile gazi ve aileleri, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde moral buldu.

Özgür Alantor   | 18.03.2022
Şehit yakınları ile gazi ve aileleri Ilgaz Dağı'nda moral buldu Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Kastamonu


Kastamonu Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ile gazi ve ailelerine yönelik Ilgaz Dağı'nda program düzenlendi.

Vali Avni Çakır'ın misafiri olan şehit yakınları ile gazi ve aileleri, yemeğin ardından yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki telesiyeje binerek, Ilgaz Dağı'nı yukarıdan görme şansı buldu.

Ziyaretçilerin bir bölümü İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından kar motoru ile gezdirilirken, bazıları da kızakla kayarak eğlendi.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Çanakkale'de en fazla şehit veren illerden biri olduğuna işaret eden Çakır, "Sizler en fazla şehit veren neslin, Şerife Bacıların torunlarısınız. Sizler her noktada ön safta koşan insanlarsınız. Geçmişinizle ne kadar gurur duysanız azdır." ifadesini kullandı.

Şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Çakır, "Hepiniz bizlerin kardeşisiniz. Sizin yüzünü güldürmek, şehit ve gazilerimize karşı dik durmamızı sağlıyor. Her fırsatta bizden isteklerinizi söyleyin. Sizlerin yüzünün gülmesi, bizlerinin yüzünün gülmesini, şehitlerimizin rahat uyumalarını sağlayacak." diye konuştu.

Şehit eşi Perihan Yıldız da programın kendileri için moral olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir gün geçirdik. Bizim için, çoluğumuz çocuğumuz için iyi oldu. Gazilerimizle, şehit annelerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Bizim için iyi bir anı oldu." dedi.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ve kurum müdürleri katıldı.

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