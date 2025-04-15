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Yaşam

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirecek

İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirecek.

İbrahim Toprak  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirecek Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Batman'ın Kozluk ilçesine gelen Kotluk, şehit öğretmen Yalçın'ın görev yaptığı Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'ni ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Faysal Kongül'den teslim aldığı Türk bayrağını, şehit öğretmenin memleketi Çorum'un Osmancık ilçesine götürmek üzere bisikletle yola çıkan Kotluk'u öğrenciler uğurladı. Kotluk'a okul bahçesinden ayrılırken bisiklet kullanan bir grup da eşlik etti.

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Kotluk, AA muhabirine, 2005'ten bu yana vatanın aziz şehitleri anısına pedal çevirdiğini söyledi.

Bu kapsamda 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yaparken şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına pedal çevireceğini belirten Kotluk, "Şanlı bayrağımızı teslim alıp Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum güzergahında pedal çevireceğim. Çorum'un Osmancık ilçesinde şehidimizin mezarı başında Batman'dan taşıdığımız şanlı bayrağımızı Osmancık Kaymakamı'na teslim edeceğim." diye konuştu.

Yaklaşık 1100 kilometre yol katedeceğini bildiren Kotluk, bu yolculuğun 12 gün sürmesini tahmin ettiğini anlattı.

Kotluk, "Bu turu şahsi olarak yapıyorum. Maddi ve manevi yolda destek olan ismini sayamayacağım bir sürü insan var. Hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın. Bundan sonraki projemizde de Milli Mücadele'nin isimsiz kadın kahramanları için faaliyetimiz var. Nene Hatun'umuz var sırada." ifadelerini kullandı.

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