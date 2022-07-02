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Yaşam

Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen 4. Cilo Festivali başladı.

Yılmaz Kazandıoğlu, Özkan Bilgin   | 02.07.2022
Sat Buzul Gölleri 4. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

​​​​​​​Hakkari Valiliği ve Yüksekova Belediyesi tarafından "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivale katılan doğaseverler 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde buluştu.

Rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, kampçılık, dalgıçlık, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere, Türkiye ve komşu ülkelerden ziyaretçilerin festivale katıldığını söyledi.

Kentin son yıllarda birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptığını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün Sat Göllerinde festivalimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız iki gün boyunca muhteşem zaman geçirecek. Hakkari, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlarımızın verdiği desteklerle inanılmaz bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Hakkarililer artık terör istemiyor. Huzur, eğitim, sağlık ve turizm istiyor. Anadolu'nun herhangi bir vilayetinde olduğu gibi başarılarından, dağlarından ve turizminden söz edilsin istiyorlar."

Antalya'dan festival için gelen Ali Osman Evlice ise Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada muhteşem bir atmosfer var. Şu dağlar, karlar İsviçre'deki birçok yerin manzarasıyla eş değer. Yanı başımızda böyle bir cennet varken oralar ikinci plana atılabilir." ifadelerini kullandı.

Samsunlu Betül Kirenci ise "Cilo'ya ilk kez geldim. Burayı çok beğendim. Arkadaşlarımızla festivale katılmak istedik. Doğası, ortamı çok güzel." dedi.

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