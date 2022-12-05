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Yaşam

Sarıkeçili Yörükleri, zorlu göçün ardından kışı geçirecekleri Mersin'e ulaştı

Konargöçerlik yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri, Konya'da kışın etkili olmasıyla çıktıkları 1,5 aylık göç yolculuğunu ılıman iklime sahip Mersin'in Gülnar ilçesinde tamamladı.

Yalçın Taşlıalan   | 05.12.2022
Sarıkeçili Yörükleri, zorlu göçün ardından kışı geçirecekleri Mersin'e ulaştı

Mersin

Serin yaylalara sahip Konya'da yazı geçiren Sarıkeçili Yörükleri, soğuk havanın etkisini göstermesiyle çadırlarını topladı.

Eşyalarını develere ve atlara yükleyen konargöçerler, kışı daha ılıman iklime sahip Mersin'de sürdürmek için geçimlerini sağladıkları keçileriyle yollara koyuldu.

Aileler, 1,5 aylık zorlu göç yolculuğunun ardından ulaştıkları Gülnar ilçesi Taşoluk Mahallesi'ndeki araziye çadırlarını kurdu.

Yörüklerden 63 yaşındaki Ali Uçar, AA muhabirine, yazın konakladıkları Konya'nın Hadim ilçesinde havanın soğumasıyla daha ılıman Mersin'e ulaşmak için 24 Ekim'de göçe başladıklarını söyledi.

Eşi Hatice, kızı Fatma, damadı Mustafa ve 3 yaşındaki torunu Ali ile çadırlarına yerleştiklerini belirten Uçar, 10 devesi ve 750 keçisinin olduğunu dile getirdi.

Uçar, doğduğundan itibaren çadırlarda yaşadığını ifade ederek, "Göçerlik bize dedelerimizden kalan meslek. Mesleğimizi, geleneğimizi yaşadığım sürece devam ettirmek istiyorum. Atalarımız Orta Asya'dan hayvanlarıyla göçüp buralara gelmiş. Mesleğimiz bize onlardan kaldı. Yollarda müsait yer bulursak konaklıyoruz, bulamazsak da yolumuza devam ediyoruz. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bize yardım ediyorlar." diye konuştu.

İlçede bir süre konakladıktan sonra denize yakın Aydıncık'a gideceklerini anlatan Uçar, nisana kadar bu bölgede kaldıktan sonra tekrar Konya'nın yolunu tutacaklarını söyledi.

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