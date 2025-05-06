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Yaşam

Sarıkamış'ın zirveleri karla kaplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

Hüseyin Demirci  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Sarıkamış'ın zirveleri karla kaplandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

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Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kızılçubuk Bölgesi ve Kumru tepedeki sarıçam ormanları, beyaz örtüyle kaplandı.

Çayırlık alanda yetişen ve baharı müjdeleyen su nergisi çiçekleri de kar altında kaldı.

Yaban kuşları, bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.

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