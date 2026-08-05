Menderes Belediyesine yönelik soruşturmada aranan belediye başkan yardımcısı MİT destekli operasyonla yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı R.S'nin saklandığı adrese yönelik müşterek çalışma sonucunda yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) koordineli çalışması sonucu gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edilmiş, bilirkişi heyetinin raporu, saha araştırmaları ve fiziki ile dijital incelemelerin ardından savcılık 16 şüpheli hakkında yakalama kararı vermişti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı M.T, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö.Y, eski Plan Proje Müdür Vekili Y.U, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.Y, belediye meclis üyesi E.P, belediye personeli Ö.C.K. ve A.B.Y. ile İ.P, M.P. ve A.P. ile belediye meclis üyesi F.H, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.D'yi gözaltına almıştı.