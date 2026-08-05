Şuşa'da Karabağ Caddesi, Cıdır Düzü, Şuşa Kalesi ve Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyaret eden heyet, kentte yürütülen yeniden imar çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Türk basın mensupları Şuşa ve Laçın'da yeniden imar çalışmalarını inceledi Şuşa'da Karabağ Caddesi, Cıdır Düzü, Şuşa Kalesi ve Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyaret eden heyet, kentte yürütülen yeniden imar çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Türk basın mensupları, Karabağ'da yürütülen yeniden imar ve kalkınma çalışmaları kapsamında Şuşa ve Laçın'da incelemelerde bulundu.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği işbirliğinde düzenlenen "Barışın Coğrafyası Karabağ: Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" programı kapsamında Azerbaycan'da bulunan 20 kişilik basın ve temsil heyeti, işgalden kurtarılan Şuşa ve Laçın'da yürütülen yeniden imar çalışmalarını yerinde takip etti.

Program kapsamında ilk olarak Hankendi ve Karabağ'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaret eden heyet, Cıdır Düzü, Şuşa Kalesi, Yukarı Gövher Ağa Camisi ile şehrin parklarında incelemelerde bulundu.

Yetkililer, basın mensuplarına Şuşa'nın yeniden inşa ve restorasyon süreci ile kentte yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi.

Karabağ Caddesi yeniden inşa ediliyor

Heyet daha sonra, devlet-özel sektör işbirliği kapsamında yeniden düzenlenen Karabağ Caddesi'ni ziyaret etti.

Yetkililer, caddede yerli yatırımcılar tarafından otel, ofis, banka, kafe ve restoranlardan oluşan 10 binanın inşa edildiğini belirterek, projede Şuşa'nın tarihi mimarisine uygunluğun ön planda tutulduğunun altını çizdi.

Karabağ Caddesi'nin yalnızca yayalara açık olarak planlandığını aktaran yetkililer, bölgenin Bakü'deki Targovi Caddesi benzeri sosyal yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi.

Yeni yapıların, Şuşa'nın tarihi mimarisinde öne çıkan kemerli yapı anlayışına uygun şekilde inşa edildiğini belirten yetkililer, projenin hem kentin tarihi dokusunun korunmasına hem de şehirde sunulan hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca Karabağ Caddesi'nin, Azerbaycan'da devlet ile özel sektör arasında yürütülen işbirliğinin örnek projelerinden biri olduğunu kaydetti.

"Toprağımızı almışlardı, şimdi kendi toprağımızda yaşıyoruz"

Programın devamında Laçın'a geçen basın mensupları, yeniden inşa edilen Sus köyünde incelemelerde bulundu.

Basın mensupları, Sus köyünde yaşayan Veli Hüseyinov ve ailesiyle bir araya gelerek, Hüseyinov ailesinin memleketine dönüş hikayesini dinledi.

İlk Karabağ Savaşı sırasında köyünü terk etmek zorunda kaldığını anlatan Hüseyinov, Mayıs 2024'te yeniden Sus köyüne yerleştiklerini belirterek, "Toprağımızı almışlardı, şimdi kendi toprağımızda yaşıyoruz." dedi.

Yaklaşık 30 yıl memleketinden uzakta yaşadığını dile getiren Hüseyinov, geri döndüklerinde yaşadığı duyguları "Laçın'a döndüğümüze inanmıyorduk. On gün boyunca bize rüya gibi geldi." sözleriyle anlattı.

Devlet tarafından inşa edilen konutlarda yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Hüseyinov, "Gazımız, elektriğimiz, suyumuz var. Bütün şartlarımız var." ifadelerini kullandı.

İlk Karabağ Savaşı sırasında köyden yalnızca yanlarına alabildikleri eşyalarla çıktıklarını söyleyen Hüseyinov, "Evde ne varsa bırakıp sadece üzerimizdekilerle çıktık." diye konuştu.

Türkiye'ye teşekkür eden Hüseyinov, "İki devlet, bir millet." ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.