ABD Başkanı Trump'ın IEEPA'ya dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu gümrük vergileri için yaklaşık 100 milyar dolarlık vergi iadesi onaylanarak ödemelerin yapılması amacıyla ABD Hazine Bakanlığına gönderildi.

Trump yönetimi yaklaşık 100 milyar dolarlık tarife iadesini ödeme sürecine gönderdi ABD Başkanı Trump'ın IEEPA'ya dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu gümrük vergileri için yaklaşık 100 milyar dolarlık vergi iadesi onaylanarak ödemelerin yapılması amacıyla ABD Hazine Bakanlığına gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu gümrük vergileri için yaklaşık 100 milyar dolarlık vergi iadesi onaylanarak ödemelerin yapılması amacıyla ABD Hazine Bakanlığına gönderildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, söz konusu tarifelerin iadesi için geliştirilen sisteme ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 31 Temmuz itibarıyla ithalatçılar ve gümrük müşavirleri tarafından iade talebiyle sisteme 252 bin 496 beyanname sunuldu.

İşleme alınmak üzere kabul edilen potansiyel ve onaylanmış iadelerin toplam tutarı yaklaşık 128,68 milyar dolara ulaştı.

Bu tutarın, faizleriyle birlikte yaklaşık 100 milyar dolarlık kısmına ilişkin kurum içi onay süreçleri tamamlanarak ödemelerin yapılması için ABD Hazine Bakanlığına gönderildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödedikleri vergilerin iadesini talep etmişti.

CBP, nisan ayında söz konusu tarifelerin iadesinin hesaplanması ve işlenmesi amacıyla özel bir sistemi devreye sokmuştu.