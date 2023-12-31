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Yaşam

Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerinin yapımına başlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek heykellerin yapımı için 200 kamyon kar taşındı.

Hüseyin Demirci  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerinin yapımına başlandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 5-7 Ocak'ta düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.

Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına başlatılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 9 kişilik ekip, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesi ile Kızılçubuk mevkisinde kardan heykellerin yapımına başladı.

Heykel yapımı için civar bölge ve Handere'den 200 kamyon kar taşındı.

Öğretim görevlisi Zengin, AA muhabirine, bu seneki temanın "Beyaz Destanın Kahramanları" olduğunu söyledi.

Zengin, "Şimdi o günleri düşündüğümüz zaman askerimizin üzerinde yazlık kıyafetleri var. Kimisinde çarık, tam teçhizat yok. Şehitlerimizin bu coğrafyada ne şartlarda bugünleri bize hazırlamak için savaştığını biraz hissedebiliyor, anlayabiliyoruz. Biz de onları anmak, hatırlamak, gelecek kuşaklara aktarmak, hafızalarda yer etmek amacıyla kardan heykellerimizi yaparak böyle bir iz bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 6 Ocak'ta yapılacak.

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