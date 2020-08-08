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Yaşam

Şanlıurfa'da kaybolduktan 5 gün sonra bulunan çocuk bisiklet hayaline kavuştu

Şanlıurfa'da kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'a, hayalini kurduğu bisiklet Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hediye edildi.

Rauf Maltaş   | 08.08.2020
Şanlıurfa'da kaybolduktan 5 gün sonra bulunan çocuk bisiklet hayaline kavuştu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'a, hayalini kurduğu bisiklet Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hediye edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ve beraberindekiler, merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra Gaziantep'te polis tarafından bulunan ve önceki gün ailesine teslim edilen Hüseyin'i evinde ziyaret etti.

Eren, sohbet ettiği Alpak ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, küçük Hüseyin'e almayı hayal ettiği bisikleti hediye etti.

Sürpriz karşısında sevinen çocuk, Eren ve beraberindekilere teşekkür etti.

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