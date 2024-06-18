Dolar
32.59
Euro
34.98
Altın
2,328.87
ETH/USDT
3,415.30
BTC/USDT
64,580.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakarya'da besiciler rengarenk süsledikleri hayvanlarını şenlik havasında yaylaya çıkarıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere yaylalara zorlu göç yolculuğu başladı.

Mehmet Karakaş  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Sakarya'da besiciler rengarenk süsledikleri hayvanlarını şenlik havasında yaylaya çıkarıyor Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Dikmen Mahallesi'nde yaylaya toplu olarak çıkan besiciler, süsledikleri hayvanlarını her yıl şenlik havasında, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na çıkarıyor.

Erkeklerin koyun ve keçileri yıkayıp boyaması, inekleri örme şeritlerle süslemesi, kadınların ise günler öncesinden yöresel kıyafetlerini hazırlamasının ardından zorlu yolculuğa başlayan göçerler, kemençe eşliğinde hayvanlarıyla yola koyuluyor.

Köylülerin, eşyalarını ve yavru hayvanlarını traktörlerle taşıdığı yolculukta, hayvanların zil ve çan sesleri yaylanın sessizliğini bozuyor.

Çevre illerden gelenlerin de izlediği renkli göç yolculuğunun ardından besiciler, hayvanlarıyla ulaştıkları yaylada ekim ayına kadar kalacak.

"Atalarımızdan miras bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz"

Muhtar Osman Polcumcu, AA muhabirine, 117. yayla göçünün başladığını söyledi.

Polcumcu, ekim ayına kadar yaylalarda kalınacağını aktararak, bu geleneği gelecek yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.

Hendek Dikmen Köyü Karadenizliler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Günbatı, yayla göçü etkinliğini 117 yıldır devam ettirdiklerini ifade etti.

Atalarından miras bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Günbatı, "Bu ay içerisinde yayla göçünü yapıyoruz, ekim ayının sonuna kadar hayvanlar yaylada kalıyor. Hayvanlarını yayla havasında besleyip doğal ürünler üreten besicilerimize teşekkür ederiz. Geleneksel hale getirdiğimiz yayla göçümüzü inşallah gelecek kuşaklara bırakacağız." diye konuştu.

Göçerlerden Hanife Köseoğlu da yayla göçü geleneğinin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada yoğurt, süt, peynir hepsini üretiyoruz. Burada 3 ay kaldıktan sonra tekrar hayvanlarımızı köye götürüyoruz." dedi.

Hanife Türkmen ise hayvanların iyi beslenmesi için yaylalara çıktıklarını aktararak, tamamen doğal ürünler ürettiklerini, kışa hazırlıklı girdiklerini anlattı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD mahkemesi, Eylem Tok'un duruşmasını 27 Haziran’a ertelerken tutukluluğunun devamına karar verdi
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için telefon destek hattı
Yalova'da katı atık depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Sakarya'da besiciler rengarenk süsledikleri hayvanlarını şenlik havasında yaylaya çıkarıyor

Sakarya'da besiciler rengarenk süsledikleri hayvanlarını şenlik havasında yaylaya çıkarıyor

Gezgin arıcılar Hizan'ın zengin floralı yaylalarında bal mesaisinde

Sakarya'dan ilk 5 ayda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat

Ayşegül öğretmenin hayali, mezuniyette fidan hediye ettiği öğrencileriyle yetiştirecekleri ağacın gölgesinde buluşmak

Ayşegül öğretmenin hayali, mezuniyette fidan hediye ettiği öğrencileriyle yetiştirecekleri ağacın gölgesinde buluşmak
Kırantepe'ye gelenler, ilk uçuş deneyimlerini doğa ve şehir manzarası eşliğinde gerçekleştiriyor

Kırantepe'ye gelenler, ilk uçuş deneyimlerini doğa ve şehir manzarası eşliğinde gerçekleştiriyor
Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma "senfonisi"

Oğlak ve kuzuların anneleriyle buluşma "senfonisi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet