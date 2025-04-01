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Yaşam

Sağlık çalışanı karı koca aynı ambulansta hayat kurtarıyor

Amasya'da acil tıp teknisyeni 35 yaşındaki Saliha Namlı ile 41 yaşındaki eşi Nihat Namlı, aynı ambulansta görev yaparak hayat kurtarıyor.

Cihan Okur  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Sağlık çalışanı karı koca aynı ambulansta hayat kurtarıyor Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

Amasya Merkez 4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Namlı çifti, her sabah evden çıkıp istasyona giderek acil vakalar için hazırda bekliyor.

Araç ve malzeme kontrollerini beraber yapan çift, trafik kazası, kalp krizi, yüksekten düşme gibi acil vakalara hızlı şekilde giderek hastaların hayatlarını kurtarmak için çaba gösteriyor.

"Hayat kurtarmak bizi gerçekten motive ediyor"

Nihat Namlı, AA muhabirine, 18 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını, eşiyle bir arada görev yapmanın farklı bir heyecan olduğunu söyledi.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Namlı, şunları kaydetti:

"Eşimle yaklaşık 14 yıldır bu görevi yürütmekteyiz. Karı koca birlikte çalışmaktan mutluyuz. Hayat kurtarmak bizi gerçekten motive ediyor. Mesleğimizi yapmaktan gurur duyuyoruz çünkü kutsal bir meslek. Bu mesleği eşimle yapmak da ayrı bir gurur, birbirimizi çok iyi anlıyoruz, o yüzden aramızda hiçbir sorun olmuyor."

Üç çocuk annesi Saliha Namlı ise eşiyle aynı yerde çalışmanın heyecan verici olduğunu dile getirerek, "Ülkem ve memleketime mesai saati gözetmeksizin hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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