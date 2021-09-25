Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,885.40
BTC/USDT
42,302.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor
logo
Yaşam

Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji 'sarı' uyarı verdi

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından yaylalarda bulunan vatandaşlar, köylere dönüş için hazırlıklara başladı.

Fikret Delal   | 25.09.2021
Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji 'sarı' uyarı verdi

Rize

İlkbaharda yaylalara göç edenlerin büyük bölümü, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bu zamana kadar köylere dönmemeyi tercih etti.

Bölgede son günlerde havaların hızla soğuması ve karın etkili olmasıyla Çamlıhemşin ilçesinde bazı yaylacılar, daha alçak rakımlı köylere inmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Rize için "sarı" uyarı verildiği duyuruldu.

Açıklamada, 2 bin metre üzeri yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği vurgulandı.

Yağışın, yarın sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 739 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor
Kovid-19'u yoğun bakımdaki tedaviyle atlatan hamile kadından aşı çağrısı
TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllülere katılım çağrısı

Benzer haberler

Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji 'sarı' uyarı verdi

Rize'de yaylacılar, karın ardından köylere dönüş hazırlığına başlarken Meteoroloji 'sarı' uyarı verdi

ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

Çay bahçelerinin budanması projesinin süresi 7 yıl uzatıldı

Karadeniz'in yüksek kesimleri eylül ayında beyaza büründü

Karadeniz'in yüksek kesimleri eylül ayında beyaza büründü
Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı

Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı
ÇAYKUR 93 ülkeye ihracat yapıyor

ÇAYKUR 93 ülkeye ihracat yapıyor