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Yaşam

PTT'den "Dünya Çevre Günü (İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "Dünya Çevre Günü (İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Mertkan Oruç  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
PTT'den "Dünya Çevre Günü (İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Dünya Çevre Günü (İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı)" konulu 35 lira (65x105 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

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Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Kırklareli PTT Müdürlüğü/KIRKLARELİ adresinde "Dünya Çevre Günü (İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı) 02.06.2025 KIRKLARELİ" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.


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