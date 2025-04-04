Polisler, Sivas'ın simge mekanlarında "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi
Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısıyla kentin simge mekanlarında Kıbrıs yöresine ait "Mağusa Limanı" türküsünü okudu.
Sivas
İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü anısına özel video klip hazırladı.
Sivas Valiliği ve Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan klip, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu mekanlarda çekildi.
Klipte polisler, kentin simge mekanlarında Kıbrıs yöresine ait "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.
Polislerin yanı sıra mahalle bekçisinin de yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.