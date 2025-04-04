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Yaşam

Polisler, Sivas'ın simge mekanlarında "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısıyla kentin simge mekanlarında Kıbrıs yöresine ait "Mağusa Limanı" türküsünü okudu.

Halife Yalçınkaya  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Polisler, Sivas'ın simge mekanlarında "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi

Sivas

İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü anısına özel video klip hazırladı.

Sivas Valiliği ve Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan klip, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu mekanlarda çekildi.

04.04.2025

Klipte polisler, kentin simge mekanlarında Kıbrıs yöresine ait "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Polislerin yanı sıra mahalle bekçisinin de yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.

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