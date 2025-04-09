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Yaşam

Pelikan "Tosun" yaralı olarak sığındığı Foça'nın maskotu oldu

İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve "Tosun" adı verilen pelikan ilçenin maskotu oldu.

Burcu Toptaş  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Pelikan "Tosun" yaralı olarak sığındığı Foça'nın maskotu oldu Fotoğraf: Burcu Toptaş/AA

İzmir

Yaralı ve bitkin haldeki pelikan 4 yıl önce Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına sığındı.

Mahalle muhtarı Deniz Kaptanoğlu ve barınaktaki balıkçılar, pelikana "Tosun" ismi vererek bakımını üstlendi.

Tedavi edilen ve bir süre bakılan pelikan, daha sonra barınağı yuvası olarak benimsedi. Tosun, 4 yıldır barınağı terk etmeyerek balıkçıların dostu oldu.

Muhtar Kaptanoğlu, gazetecilere, pelikanın ilçe sakinlerinin sevgisini kazandığını söyledi.

Turistlerin de Tosun'a ilgi gösterdiğini, fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz. Balıkçı barınağını evi gibi benimsedi ve liman esnafı Tosun'a balık veriyor. Yeni Foça'mızın maskotu oldu. Bazen birkaç günlüğüne uzaklaşsa da, burayı asla unutmuyor ve mutlaka geri dönüyor." dedi.

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