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Yaşam

Otostopla bindikleri otomobilin sürücüsü üniversitelerinin rektörü çıktı

Otostop yapan Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin tanımadan aracına bindikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile diyaloğu ilgi çekti.

Osman Yetim  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Otostopla bindikleri otomobilin sürücüsü üniversitelerinin rektörü çıktı

Gümüşhane

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, dün akşam saatlerinde kampüsten yurda gitmek için otostop yapan 4 öğrenciyi otomobiline aldı.

10 Nisan'da göreve atanan Yıldız, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kadir Can Karakoç, sohbet sırasında "dayı" diye hitap ettiği sürücünün rektör olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yıldız, öğrencilerle yaşadığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan iki kelime, 'dayı rektörüm'..." notuyla paylaştı.

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