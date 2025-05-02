Otostopla bindikleri otomobilin sürücüsü üniversitelerinin rektörü çıktı
Otostop yapan Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin tanımadan aracına bindikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile diyaloğu ilgi çekti.
Gümüşhane
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, dün akşam saatlerinde kampüsten yurda gitmek için otostop yapan 4 öğrenciyi otomobiline aldı.
10 Nisan'da göreve atanan Yıldız, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kadir Can Karakoç, sohbet sırasında "dayı" diye hitap ettiği sürücünün rektör olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Yıldız, öğrencilerle yaşadığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan iki kelime, 'dayı rektörüm'..." notuyla paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.