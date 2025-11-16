Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,201.20
BTC/USDT
96,064.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Osmanlı Türkçesiyle konuşan genç, sosyal medyada dil konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi İbrahim Etem Aktaş, Osmanlı Türkçesiyle konuşarak, sosyal medyada yayınladığı videolarla dil konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Zehra Türkaslan  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Osmanlı Türkçesiyle konuşan genç, sosyal medyada dil konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor Fotoğraf: Yasin Taner Tuğcu/AA

İstanbul

Hollanda'da gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve aslen Konyalı olan 24 yaşındaki Aktaş, Türkçenin köklü zenginliğini yeniden insanlara hatırlatmak istiyor.

Aktaş, AA muhabirine, günlük hayatta Osmanlı Türkçesini kullanmasıyla birlikte dil ve kültür bilinci uyandırma motivasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medya paylaşımlarında unutulmaya yüz tutmuş Osmanlıca kelimeleri bugünün gençliğiyle buluşturan Aktaş, bu kelimelerin taşıdığı derin anlamı ve kültürel mirası yeni nesillere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

Aktaş, dilin bir milletin varoluşundaki en temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, Türkçeye dair duyarlılığının lise yıllarından itibaren geliştiğini belirtti.

"Dönemin dil zenginliğini bugüne taşımak istiyoruz"

Aktaş, Osmanlıcaya yönelişinin üniversite yıllarında başladığını dile getirerek, "Nihat Sami Banarlı ve Yavuz Bülent Bakiler gibi kıymetli müelliflerimizin eserlerini okudukça lisanımıza dair bir fikriyat oluşmaya başladı. Zira malumunuz kadim lisanımızda bir tasfiye yaşandı. Bu hassasiyet de o dönemden itibaren bende kök saldı." ifadelerini kullandı.

Üniversitede okurken bir arkadaşının vesilesiyle Osmanlı Türkçesi derslerine başladığı bilgisini veren İbrahim Etem Aktaş, "İlk merhale olan okumayı aştık. Fakat bizim yaptığımız ilmi bir çalışma değil. Biz bu lisanın muallimi değil, talebesiyiz. Dönemin dilini birebir yansıtmak değil, o dönemin dil zenginliğini bugüne taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Aktaş, eski Türkçe kelimeleri seslendirme yöntemiyle yeniden gündeme getirdiğine dikkati çekerek, bu kelimeleri anlamanın ve anlatabilmenin en güzel yollarından birinin seslendirme olduğunu, böylece hem unutulmuş kelimeleri canlandırdıklarını hem de farkında olmadan yeni bir ifade biçimi oluşturduklarını anlattı.

"Kelimeleri keşfettikçe neyden yoksun kaldığımızı fark ediyorsun"

Kadim Türkçe kelimelere duyduğu ilgiyi bir "serüven" olarak nitelendiren Aktaş, her yeni keşfin kendisinde hem mutluluk hem de hüzün uyandırdığını söyledi. Aktaş, "Bu lisanın evladı olabilmek büyük bir imtiyaz. Ama bir yandan da mahzun bir durum. Çünkü kelimeleri keşfettikçe neyden yoksun kaldığımızı fark ediyorsun." görüşünü paylaştı.

Aktaş, bir milletin varlığını sürdürebilmesinin diline sahip çıkmasıyla mümkün olduğunun altını çizerek, "Bu lisan ecdadımızdan bize kalan bir mirastır. Kendimize, özümüze ait bir değerdir." dedi.

Osmanlı Türkçesiyle ilgili yaptığı çalışmanın anlamlı bir misyon olduğunu ve bu dilin gelecek nesillere aktarımının sağlanabilmesi açısından hazırladığı içeriklerin gençlere ve yeni insanlara örnek olmasını temenni eden Aktaş, bu çalışmalarının bir yandan da dil konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacı taşıdığını vurguladı.

İbrahim Etem Aktaş, dilin vatan toprağı kadar mukaddes, memleket kadar muazzez olduğunu belirterek, "Bir milleti millet yapan iki asli unsur vardır. Bunlar lisan ve din. Özellikle Türk milleti için bu iki kavram birbirinden ayrılmaz. O yüzden dilimize sahip çıkmak, onu yaşatmak bir Türk genci için asli vazifedir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "çifte rekor" kırıldı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Metro tünellerine olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,4 milyon kişi sığınabilecek

Benzer haberler

Osmanlı Türkçesiyle konuşan genç, sosyal medyada dil konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor

Osmanlı Türkçesiyle konuşan genç, sosyal medyada dil konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet