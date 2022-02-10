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Yaşam

Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

Osmaniye'de bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya salındı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 10.02.2022
Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

Osmaniye

İskender Türkmen Caddesi yakınlarında vatandaşlar bitkin halde kızıl şahin buldu.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahin tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan ve beslenen kızıl şahin, Kastabala Kuş Cenneti'nde doğaya bırakıldı.

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