Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı
Osmaniye'de bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya salındı.
Osmaniye
İskender Türkmen Caddesi yakınlarında vatandaşlar bitkin halde kızıl şahin buldu.
Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahin tedaviye alındı.
Tedavisi tamamlanan ve beslenen kızıl şahin, Kastabala Kuş Cenneti'nde doğaya bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.