Yaşam

Ormanda sincaplar için köprü yaptılar

Samsun'un Terme ilçesinde ormanda ağaçlar arasına sincaplar için köprü yerleştirildi.

Elif Yazıcı  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Ormanda sincaplar için köprü yaptılar Fotoğraf: Elif Yazıcı/AA

Samsun

Terme Belediyesi, Hüseyin Tekin Kent Ormanı'ndaki sincapların hayatını kolaylaştırmak için harekete geçti.

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, doğal yapıyla uyumlu halat ve ahşap köprüler Kent Ormanı'ndaki ağaçlara monte edildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Tekin Kent Ormanı'nın çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan önemli bir ekolojik alan olduğunu belirtti.

Uygulama sayesinde sincapların ağaçtan ağaca güvenle hareket etmesini amaçladıklarına işaret eden Kul, şu bilgileri verdi:

"Terme Belediyesi olarak yalnızca insanların kullanımına yönelik değil aynı zamanda yaban hayatının ihtiyaçlarını da gözeten çalışmalar yürütüyoruz. Hüseyin Tekin Kent Ormanı'nda yoğun şekilde gözlemlediğimiz sincapların güvenli hareket edebilmesi için köprü uygulamasını hayata geçirdik. Bu sayede hem hayvanların yaşamını kolaylaştırmayı hem de doğal dengeyi korumayı hedefliyoruz. Doğa hepimizin ortak yaşam alanı. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz."

