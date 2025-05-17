Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,483.00
BTC/USDT
103,015.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Ordulu taksici, müşterilerine zeka oyunlarıyla yolculuk imkanı sunuyor

Ordulu taksici Bulut Samet Yanık, çoğunluğu el becerisine dayalı metal zeka oyunlarını aracına binen müşterilerinin hizmetine sunarak onlara farklı bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

Eyüp Elevli  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Ordulu taksici, müşterilerine zeka oyunlarıyla yolculuk imkanı sunuyor Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Altınordu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Yanık, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu zeka oyunlarına gönül vererek kendini geliştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yanık, 5 yıl önce başladığı mesleğinde boş zamanlarını değerlendirebilmek için zeka oyunlarıyla zaman geçirmeye devam etti.

Zeka oyunlarından yolcularının da faydalanabileceğini düşünen Yanık, aralarında küp, bulmaca ve puzzle gibi oyunların yer aldığı zeka oyunlarını müşterilerinin hizmetine sundu.

Müşterilerinin oyunlara ilgi gösterdiğini gören Yanık, zeka oyunlarında başarılı olan yolculara ise yüzde 10 indirim yapıyor.

"Yolu uzatan vatandaşlarımız oldu"

Taksici Bulut Samet Yanık, AA muhabirine, sudoku, satranç, puzzle gibi oyunlara ilgisi olduğunu anlattı.

Müşteri beklerken çözmeye çalıştığı zeka oyunlarının yolcuların da dikkatini çekmeye başladığını belirten Yanık, "Müşterilerden, 'Onu ben de çözebilir miyim?' diyenler oldu. Ben de oyunları onlara uzatmaya başladım." dedi.

Uygulamadan müşterilerinin memnun kaldığını anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Henüz olumsuz dönüş almadım. Olumsuz diyebileceğimiz dönüş, çok fazla hırslanan müşterilerim oldu. Varacağı yere geldiği halde, 'Biraz daha devam et, ben bunu çözmezsem bu gece rahat edemem.' deyip yolu uzatan vatandaşlarımız oldu. Onları saymazsak henüz kötü dönüş almış değilim. Çözen vatandaşlarımızdan da haklı olarak, 'Çözdük, ne oldu şimdi?' diyenler oldu. Ben de onlara bunun karşılığı olarak yüzde 10 indirim yapmaya başladım."

Müşterilerinin uygulamayı birbirine söylemesi üzerine yolcu sayısının da artış gösterdiğini dile getiren Yanık, "Yine bunun sayesinde sosyal medyadan, 'Çok yoğunsundur, ne zaman beni alabilirsin?' diyenler oluyor." diye konuştu.

"Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorlar"

Yanık, koleksiyonunda 60 ile 80 arasında oyun bulunduğunu, sevdiği için bu sayıyı artırmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında çok güzel uygulama oldu çünkü arabaya binen vatandaşlarımız yolculuk süresi boyunca çoğunlukla telefonlarıyla ilgileniyorlardı. Sosyal medya hesaplarını kontrol ederek, videolar izleyerek gidiyorlardı. Şimdi güzel, değerli bir şey yaptığımızı düşünüyorum.

İnsanları bir şeylerle meşgul ettiğimizi düşünüyorum. Yüzlerine bir gülümseme geliyor. Gidecekleri yere kadar hızlı vakit geçiriyorlar. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Oyuna dalıp gidecekleri yeri kaçırıyorlar. İnecekleri yeri unutan vatandaşlarımız oluyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı
Meteorolojiden Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
Mersin Kızkalesi'ndeki oteller Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazır

Benzer haberler

Ordulu taksici, müşterilerine zeka oyunlarıyla yolculuk imkanı sunuyor

Ordulu taksici, müşterilerine zeka oyunlarıyla yolculuk imkanı sunuyor

SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

Lise öğrencileri anne babalarıyla atölyede becerilerini geliştiriyor

Milli boksör Sudenaz Dokgöz Avrupa'da gençler kategorisinde zirveyi hedefliyor

Milli boksör Sudenaz Dokgöz Avrupa'da gençler kategorisinde zirveyi hedefliyor
Meteorolojiden 10 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 10 il için kuvvetli sağanak uyarısı
110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi

110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet