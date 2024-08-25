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Yaşam

Ordu'da "Çöp Taksi"nin şoförü Leyla Akyol temiz bir çevre için çalışıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediyede işe başlayan Leyla Akyol, şoförlüğünü yaptığı çöp kamyonetiyle gün içinde parklarda biriken çöpleri topluyor.

Hayati Akçay  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Ordu'da "Çöp Taksi"nin şoförü Leyla Akyol temiz bir çevre için çalışıyor

Ordu

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce belediyede İŞKUR üzerinden işe giren 36 yaşındaki Leyla Akyol, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirildi.

Gün içinde kent merkezindeki parklarda biriken çöplerin toplanması amacıyla 2014'te hizmete giren "Çöp Taksi" uygulaması kapsamında çöp kamyonetinin direksiyonu başına geçen Akyol, temiz bir çevre için mücadele ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akyol, çocukluğundan itibaren otomobillere ilgi duyduğunu belirtti.

Araç sürmeyi çok sevdiğini anlatan Akyol, "Yaşımı doldurduktan sonra ehliyetimi aldım. Babamın arabası vardı. Sürekli onu kullanıyordum. Daha sonra bu hobimi mesleğe dönüştürmek istedim. 3-4 yıl servis şoförlüğü yaptım. Hayatımın hep arabalarla iç içe geçmesini hayal etmiştim. Bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Akyol, bir süre önce belediyenin İŞKUR üzerinden şoför alımı ilanını gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Hemen bu ilana başvurdum. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra beni şoför olarak aldılar. Halk arasında 'Çöp Taksi' olarak nitelendirilen kamyonette görevlendirildim. İşe alınınca çok mutlu oldum. Hayalimi bu işte sürdürebileceğim. Her gün kamyoneti kullanacağım için çok heyecanlanıyorum. Ayrı bir duyguyla işe gidiyorum. Yanımda benim gibi 2 kadın arkadaşımız var. Onlar parkların temizliğini yapıyor. Ben de kamyonetle onların topladıkları çöpleri alıyorum."

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