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Yaşam

Ordu'da 1600 rakımda yetişen dürme pancarı yöre halkına gelir sağlıyor

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda yetişen dürme pancarı, yöre halkına gelir sağlıyor.

Hayati Akçay  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Ordu'da 1600 rakımda yetişen dürme pancarı yöre halkına gelir sağlıyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Kabadüz ilçesine bağlı 1600 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda hayvan gübresi kullanılarak yetiştirilen dürme pancarının hasadına başlandı.

İlçede yaklaşık 2 bin çiftçi dürme pancarı yetiştiriyor. Çambaşı Yaylası'nda yıllık ortalama 3 bin ton üretilen dürme pancarının belediyenin katkılarıyla rekoltesinin artırılması hedefleniyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, dürme pancarında hasat zamanının geldiğini, üreticilerin kendi imkanlarıyla ürünlerini topladığını söyledi.

Yöreye has dürme pancarından yapılan turşunun 2017'de coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsatan Kaya, bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle pancar rekoltesinin düşeceğini, yaklaşık 1500 ton ürün beklendiğini belirtti.

Yaylanın 77 obasında yetişen pancarın soğuk havayı sevdiğini ve tamamen organik yetiştirildiğini anlatan Kaya, dürme pancarının yayladaki vatandaşların ciddi gelir kapısı olduğunun altını çizdi.

Kaya, bazı üreticilerin hasadını yaptıkları pancarları kendi imkanlarıyla satışa sunduğunu, elinde ürün kalan vatandaşların pancarlarını kurdukları kooperatif aracılığıyla satın aldıklarını ifade etti.

Hiçbir üreticinin pazarlama sorunu yaşamadığını vurgulayan Kaya, dürme pancarına il içi ve dışından talep olduğunu, sofraları süsleyen turşunun ve çorbanın her mevsim tüketilebileceğini kaydetti.

Kaya, rekolte düşük olduğu için dürme pancarının kilogramının 40 liradan satıldığını belirterek, çiftçilere sağladıkları tohum destekleriyle rekolteyi 5 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Üreticiler vatandaşların ilgisinden memnun

Üreticilerden Hüsne Bodur ise mart ayında toprakla buluşturdukları fidenin bakımlarını titizlikle yaptıklarını, bugünlerde ise hasada başladıklarını anlattı.

Bazen kurdukları tezgahlarda ürünü sattıklarını, ellerinde kalan olursa da belediyenin kooperatifine verdiklerini dile getiren Bodur, vatandaşların pancar satın alabilmek için yaylaya geldiklerini ve oldukça ilgi gösterdiklerini vurguladı. Bodur, "Bizim için oldukça önemli olan dürme pancarını büyük zahmetlerle yetiştirip hasat ettikten sonra vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gülseren Gül de yaylada uzun yıllardan beri dürme pancarı yetiştirdiklerini ve bu ürünle geçimlerini sağladıklarını, pancarı yol kenarlarında ve yayla meydanında kurdukları tezgahta sattıklarını söyledi.

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