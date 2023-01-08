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Yaşam

Ölen müşterilerin anıları tarihi kahvehanenin duvarlarındaki fotoğraflarla yaşatılıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde kahvehane işleten Mustafa Köksalan, hayatını kaybeden müşterilerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarına asıyor.

Ekber Türkoğlu   | 08.01.2023
Ölen müşterilerin anıları tarihi kahvehanenin duvarlarındaki fotoğraflarla yaşatılıyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Tarihi Arasta Çarşısı boyunca ahşap dükkanlar sıralanıyor. Çarşıda esnaf ve vatandaşlar kahvehanelerde çay içip, sohbet ediyor.

Arasta Çarşısı'ndaki iki kahvehaneden biri de yüz yılı aşkındır işletilen "Arasta Kahvehanesi".

Çay kaşığı ve bardak seslerine insan seslerinin karıştığı tarihi kahvehanenin duvarlarında ise hayatını kaybeden müşterilerin fotoğrafları yer alıyor.

Kahvehanenin diğer adı "Son Durak"

Kahvehaneyi işleten Mustafa Köksalan, AA muhabirine, uzun yıllardır işlettikleri kahvehanelerinin ilçede bilinen diğer adının ise "Son Durak" olduğunu söyledi.

Oyun oynanmayan, sadece sohbet edilen kahvehanede zamanla aile ortamı oluştuğunu ifade eden Köksalan, vefat eden müşterilerinin fotoğrafını 30 yıl önce kahvehane duvarına asmaya başladıklarını ve yıllar içinde bunun bir gelenek halini aldığını anlattı.

Bazı müşterilerin fotoğraflarını kendisinin verdiğini, bazılarının ise vefatından sonra ailelerinden aldıklarını belirten Köksalan, müşterilerini her zaman yad ettiklerini vurgulayarak, "Burada fotoğrafı bulunanlar kahvehanemizim müdavimleriydi. Çoğu burada esnaflık yapmış insanlar. Değişik meslek gruplarına ait kişiler var, 170'e yakın fotoğraf var." diye konuştu.

Müşterilerinin çoğunluğunun orta yaşın üzerinde olduğuna işaret eden Köksalan, tarihi caminin yakınındaki kahvehanelerini, erken saatte açtıklarını, sabah namazından itibaren gelen müşterilerine, çayın haricinde süt ve ayran da ikram ettiklerini sözlerine ekledi.

Kahvehanenin müdavimlerinden 78 yaşındaki Ziya Şubaşı ise kahvehanenin duvarlarında fotoğrafları asılı kişilerin çoğunu yakından tanıdıklarını dile getirdi.

Seyfettin Şahin (89) de kahvehanenin duvarlarında fotoğrafı bulunan kişilerin çoğunun arastada esnaflık yaptığını söyledi.

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