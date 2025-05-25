Nikah salonlarında "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
Bazı çiftler evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etti.
Denizli
Denizli'de evlendirme dairelerine başvuran 143 çift, 25 Mayıs'ta nikah masasına oturmak için günler öncesinden randevu aldı.
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Çiftlerin ilgisi nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk yaşandı.
İncilipınar Nikah Sarayı'nda Ayşegül Yankayış ile dünyaevine giren Bilal Üner, AA muhabirine eşiyle 25 Mayıs'ta tanıştıklarını söyledi.
Hem tanışma yıl dönümü hem de "25.05.2025" tarihinin özel olması nedeniyle nikah için bugünü seçtiklerini kaydeden Üner, "Evlilik tarihini de aynı güne denk getirerek, bugünü çok daha anlamlı kılmak istedik. Bugünü unutmamız mümkün değil. Hem tanışma hem evlilik yıl dönümü, daha sonraki senelerde artık birlikte kutlayacağız." dedi.
Nikah kıymak için 2 ay önce sıra aldıklarını belirten damat Ali Pektekin de nikah tarihlerinin özel olmasını istediklerini ifade etti.
Gelin Ayşe Tekcam da daha önce özel günlerde nikah kıyanları gördüğünü anlatarak, "Kendi nikahımın da böyle olacağını düşünmemiştim. Eşim sağ olsun, sürpriz yaptı. Artık unutulmayacak bir nikah günümüz var." diye konuştu.
Konya
Konya'nın merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde "25.05.2025"te 158 çiftin nikahı kıyıldı.
Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikahları kıyılan Buse Selvi ve Osman Nuri Koçak çifti, mutluluğa bu özel günde imza atmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Osman Nuri Koçak, "25.05.2025 özel bir tarih. Biz de bugünü hiç unutmamak adına bu tarihi seçtik. Mutluyuz, huzurluyuz." dedi.
Aylar öncesinden bugün için nikah tarihi alan Özge Ayten Kendirci ve Muhammet Ali Karaöz de AA muhabirine mutluluklarını ifade etti.
Özge Kendirci, "Mutluyuz, bugünü özellikle ayarladık. Randevu almak için epey uğraştık. Özel bir tarih olsun istedik." diye konuştu.
Merkez Meram ilçesinde 52, Selçuklu ilçesinde 78, Karatay ilçesinde de 28 çift bu özel tarihte mutluluğa "Evet" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.