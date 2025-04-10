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Yaşam

Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları Tunceli'nin ovalarında görüntülendi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları Tunceli'nin ovalarında görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.

Meraların yeşerdiği ve rengarenk çiçeklerin açtığı ilçe, bugünlerde ise çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları da ilçenin Hozat Köprüsü mevkisindeki tarlalarda sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.

Yöredeki bazı fotoğrafçılar da kuşları gözlemleyerek çekim yaptı.

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