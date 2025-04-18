Nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu Sivas'ta görüntülendi
Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu görüntülendi.
Sivas
İlçedeki zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.
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Çorak mevkisinde eriyen kar suyundan oluşan gölette beslenen çeltikçi kuşları, görenlerin ilgisi çekti.
Bir çeltikçi kuşunun kanatlarını açıp güneşlenmesi güzel görüntü oluşturdu.
Göç sırasında deltalar, göller, bataklıklar gibi alanlarda konakladığı bilinen göçmen kuşların en belirgin özellikleri arasında uzun ve kıvrık gagası ile koyu renkli tüyleri yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.