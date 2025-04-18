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Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu Sivas'ta görüntülendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu görüntülendi.

Muzaffer Akyüz  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu Sivas'ta görüntülendi

Sivas

İlçedeki zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.

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Çorak mevkisinde eriyen kar suyundan oluşan gölette beslenen çeltikçi kuşları, görenlerin ilgisi çekti.

Bir çeltikçi kuşunun kanatlarını açıp güneşlenmesi güzel görüntü oluşturdu.

Göç sırasında deltalar, göller, bataklıklar gibi alanlarda konakladığı bilinen göçmen kuşların en belirgin özellikleri arasında uzun ve kıvrık gagası ile koyu renkli tüyleri yer alıyor.

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