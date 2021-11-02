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Yaşam

Nazilli Belediyesporlu futbolcuya 'nine-dede' desteği

Siyah beyazlı takımın oyuncusu Mert Çapar'ın 85 yaşındaki babaannesi ile dedesi, torunlarını iç saha maçlarında yalnız bırakmıyor.

Ferdi Uzun   | 02.11.2021
Nazilli Belediyesporlu futbolcuya 'nine-dede' desteği Fotoğraf: Ferdi Uzun / AA

Aydın

TFF 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor'un sol kanat oyuncusu Mert Çapar'ın babaannesi ile dedesi, torunlarına destek için siyah-beyazlı ekibin iç saha maçlarını kaçırmıyorlar.

Futbola Nazilli Belediyespor altyapısında 9 yaşında başlayan ve 5 yıl önce profesyonel sözleşmeye imza atan Mert Çapar'ın tribündeki "en büyük destekçileri", 85 yaşındaki babaannesi Hediye ile aynı yaştaki dedesi İbrahim Çapar.

Çapar çifti, Beyaz Grup'ta yer alan siyah-beyazlı takımın iç sahadaki her maçı öncesi, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Işıklar Mahallesi'nden minibüse binerek Nazilli Şehir Stadı'nın yolunu tutuyor.

Takımın atkısını takan çift, el ele girdikleri statta, taraftarın arasında yerlerini alıyor. İstiklal Marşı okunurken takımın atkısını açan Çapar çifti, taraftarların tezahüratlarına da eşlik ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki kapanma sürecinde torunlarını izleyemeyen çift, bu sezon ise torunlarını tribünden desteklemenin mutluluğunu yaşıyor.

Babaanne ve dedesinin desteğini alan ve geçen sezon 9 gol atarak takımının üst ligi çıkmasında önemli rol oynayan başarılı sol kanat oyuncusu, bu sezon ise 3 gole ulaştı.

"Mert hep gol atsın istiyoruz"

Dede İbrahim Çapar, sağlıkları el verdiği sürece torununun Nazilli'de çıktığı tüm maçlara gittiklerini söyledi.

Torununu sahada gördüğünde çok heyecanlandığını aktaran Çapar, şöyle konuştu:

"Mert, hep gol atsın istiyoruz. Mert'i oynarken gördüğümde çok seviniyorum. Bir de gol atınca daha da mutlu oluyorum. Golünü attığında bize doğru koşuyor. Mert bizim elimizde büyüdü. Azimlidir."

Zaman zaman futbolcuları seçemediklerini aktaran İbrahim Çapar, torunlarını sırt numarasından tanıdıklarını ifade etti.

"Onu görmek için maçlara geliyorum"

Torununu çok sevdiğini ve onu yalnız bırakmak için maçlara geldiğini aktaran Hediye Çapar ise şöyle konuştu:

"O her zaman köye gelemediği için ben onu görmek için maçlara geliyorum. Onu sahada gördüğümde seviniyorum. Ben de nefes darlığı var. O bana 'Babaanne gerekirse ben gelir sana bakarım' diyor. Ben de ona 'Sen iyi ol ben seni izlemeye geleyim' diyorum."

Mert Çapar ise babaannesi ve dedesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini aktararak, "Allah onların yokluğunu göstermesin. Onları gördükçe daha mutlu oluyorum, daha güçlüyüm." diye konuştu.

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