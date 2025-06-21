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Yaşam

Muş'ta konaklayan leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını büyütüyor

Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle büyütüyor.

Sabri Yıldırım  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Muş'ta konaklayan leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını büyütüyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Mart ayının sonlarına doğru bölgeye göç eden leylekler, Korkut ve Hasköy ilçelerine bağlı köylerde direk ve çatılardaki bacaların üzerine yaptıkları yuvalarda konaklıyor.

Leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını besliyor.

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Kuşların uğrak noktalarından Muratgören köyünün muhtarı Alican Arslan, basın mensuplarına, leyleklerin elektrik direklerindeki yuvalarda yavrularını beslediklerini söyledi.

Leylerin yavrularını büyüterek göçe hazırladıklarını belirten Arslan, "Kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıktı ve uçma safhasına geldiler. Havanın soğumasıyla leylekler, sıcak bölgelere göç edecekler. Leylekleri seviyoruz ve onlara zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyoruz. Köyümüzün simgesi haline gelen leyleklere gözümüz gibi bakmamız lazım." diye konuştu.

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