Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,495.50
BTC/USDT
64,255.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayram tatili dönüşünde trafikteki son duruma ilişkin Çamlıca gişelerinden yayındayız
logo
Yaşam

Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai yapıyor

Muş'ta çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sıcak havaya rağmen tarlalarda mesai yapıyor.

Sabri Yıldırım  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai yapıyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım - AA

Muş

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, erken saatlerde tarlaların yolunu tutan çiftçiler, biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

Elde ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyarak istifleyen çiftçiler, kış boyunca bu otlarla hayvanlarını besliyor.

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde çiftçilik yapan Mikail Öztürk, bu yıl yağışların beklenen seviyede olmasının tarım alanlarındaki verimliliği artırdığını söyledi.

Sıcak havaya rağmen ot biçme mesailerinin başladığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Sabah erken saatlerde tarlalarımıza gidiyoruz. Gün boyu biçtiğimiz otu saman yaparak traktörlerle köye taşıyoruz. Hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz. Kış mevsimi çetin geçtiği için 5 ay hayvanlarımızı ahırlarda beslemek zorunda kalıyoruz."

Çiftçi Muhammet Işık ise sabah başlayan mesailerinin geç vakitlere kadar devam ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi
AŞTİ'de bayram tatili dönüşü hareketliliği
İzmir'de yol ve kavşaklarda görevlendirilen sağlık ekipleri tatilde 20 kazaya müdahale etti
Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık alan yandı
UYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladı

Benzer haberler

Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai yapıyor

Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai yapıyor

Muş'ta çobanlar sıcaktan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyor

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yeni kazı alanları araştırılıyor

Muş'ta öğretmen adayları, köylerdeki çocukları geleneksel oyunlarla eğlendiriyor

Muş'ta öğretmen adayları, köylerdeki çocukları geleneksel oyunlarla eğlendiriyor
Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor
Muş'ta üniversite öğrencilerinden oluşan "bakım ve eğlence timi" işbaşında

Muş'ta üniversite öğrencilerinden oluşan "bakım ve eğlence timi" işbaşında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet