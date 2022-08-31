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Yaşam

Munzur Çayı su altı güzellikleriyle 'doğal akvaryum' gibi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, menderesler oluşturarak geçtiği bölgelere canlılık katan Munzur Çayı, koruma altında olan kırmızı benekli alabalığın da bulunduğu birçok canlı için yaşam alanı oluşturuyor.

Sidar Can Eren   | 31.08.2022
Munzur Çayı su altı güzellikleriyle 'doğal akvaryum' gibi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı, su altı canlıları, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andırıyor.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden çok sayıda turisti ağırlıyor.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan ilçe, Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Karagöl, Katır Gölleri ve Mercan Kanyonu gibi güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 7 bin nüfusa sahip olan ilçeden geçen Munzur Çayı da kentin önemli turizm alanlarının başında geliyor.

İlçedeki Ziyaret köyünden doğarak akan Munzur Çayı, özellikle yaz aylarında trekking, kamp, rafting ve yüzme meraklılarının uğrak yeri oluyor.

Farklı türlerin üreme alanı oluyor

Yöre sakinlerinin yanı sıra turlarla ilçeye gelen ziyaretçiler, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle ilgi çeken çayın kıyısında piknik yapıp serin suda yüzüyor.

Menderesler oluşturarak geçtiği bölgelere canlılık katan Munzur Çayı, birçok canlıya da yaşam alanı oluşturuyor.

Nesli koruma altında olan kırmızı benekli alabalık ile su samurlarının yaşadığı Munzur Çayı, akbalık, sazan, kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve ördek gibi türlerin de üreme alanı oluyor.

"Geçtiği güzergahlara hayat veriyor"

Doğa tutkunu Onur Bal, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal, tarihi ve kültürel alanlarıyla öne çıktığını söyledi.

Kentin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirten Bal, Ovacık'ın her yıl turistler tarafından gezildiğini dile getirdi.

Munzur Çayı'nın kent için büyük önemi olduğunu vurgulayan Bal, "Bu çay Ziyaret köyünden doğarak Uzunçayır Baraj Gölü'ne karışıyor. Munzur Çayı geçtiği güzergahlara hayat veriyor. Munzur Çayı'nın kıyısında çeşit çeşit ağaç türleri ve bitkiler var. Ayrıca çayın sularında kırmızı benekli alabalık ile çeşitli canlı türleri yaşam buluyor." dedi.

Bal, zamanının çoğunu doğada geçirdiğini belirterek, "Munzur Çayı'nın kıyısında gezinti yapıyorum. Doğadaki kuşları, kelebekleri ve Munzur'daki balıkları yakından görüntüleme fırsatı buluyorum. Bu doğaya herkesin sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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